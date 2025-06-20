Какие угрозы кибермошенничества будут актуальны в будущем и что сделать для защиты россиян, обсудили на сессии Сбера на ПМЭФ

11:09, 20 июня 2025, ПАИ

В прошлом году Сбер спас 300 млрд рублей, которые клиенты банка хотели перевести мошенникам. В этом году цифра спасённых средств будет на 50 % больше. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на собственной сессии Сбера «Телефонные мошенники: сколько можно?», которая прошла на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Модерировала дискуссию автор и ведущая программы «60 минут» телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Участники сессии обсудили, какие угрозы мошенничества будут актуальны в ближайшем будущем и что ещё необходимо сделать бизнесу, силовым ведомствам и законодателям, чтобы защитить людей в России от атак киберпреступников.

Служба кибербезопасности Сбера детально изучает все случаи телефонного мошенничества, подчеркнул Станислав Кузнецов. В библиотеке банка «Схемы мошенничества» собрали уже более 200 схем. Они разные, но строятся на одном принципе: мошенники психологически воздействуют на жертву, запугивают, вводят в стрессовое состояние. И в этот момент появляется единственный «спаситель», который якобы предлагает выход из сложной ситуации – перевести деньги на «безопасный» счёт.

«Сейчас преступники используют два-три захода и становятся более гибкими в сценариях. Первый раз звонят человеку с какой-то актуальной жизненной схемой: запись в поликлинику, замена домофона, доставка посылки. Сначала создаётся доверительная атмосфера, чтобы человек продолжил разговор, а уже потом начинаются запугивания, угрозы и в итоге – появление «спасителя», которому люди под психологическим давлением начинают верить», – рассказал Станислав Кузнецов.

По словам спикера, 30 % жителей России обычно не берут трубку, когда им звонят с незнакомого номера. 70 % отвечают. Из них 40 % сразу кладут трубку, когда слышат незнакомый голос, 15 % начинают «играть» с мошенником (иногда эта игра заканчивается не в их пользу). Но 5 % человек доверяют мошенникам, и 1 % из них всё-таки отдают свои деньги.

«По уровню технологий команда Сбера может предотвратить кибермошенничество с эффективностью 99,9 %. С 1 сентября этого года вступит в силу новый закон, который позволит банкам не выдавать деньги клиентам, которые находятся под психологическим воздействием злоумышленников. Этот «холодный период» в том числе поможет нашим сотрудникам в отделениях защитить россиян от мошенников. Благодаря этому по итогам 2024 года мы спасли 300 миллиардов рублей наших клиентов. В этом году мошенники действуют активнее, поэтому цифра спасённых средств будет на 50 % больше. Благодаря действию нового закона и нашим технологиям к концу года мы будем предотвращать 100 % кибермошенничества», – отметил заместитель председателя правления Сбербанка.

Раньше была проблема подмены номеров, но сейчас она решена, заметил спикер. Но появилась другая: мошенники звонят с территории Украины, но используют российские номера. Обзвоны идут через SIM-Box и облачные АТС. «Большая четвёрка» операторов связи ввела жёсткие нормы в этой сфере. Но на региональном уровне работает ещё почти 600 операторов, услугами которых пользуются преступники. Значит, надо вводить лицензирование этих устройств и уголовную ответственность за незаконное «приземление» таких мошеннических звонков.

Станислав Кузнецов также отметил проблему дропперства и участия молодёжи в передаче денег мошенникам.

«Деньги уходят в сторону мошенников в основном по каналам дропперов, но уходят им всё-таки чаще в биткоинах и цифровой валюте. Когда рубли превращаются легально, к сожалению, на действующих криптобиржах в биткоины или иные цифровые деньги, и обналичиваются в любой другой цифровой валюте. Сегодня такие переводы достигают примерно около одного миллиарда рублей в день. Иногда в дроп-цепочке участвует 20–30 человек, чтобы замести следы, и те же подростки не всегда знают, что они участвуют в преступной схеме. Всё чаще для вовлечения молодёжи в дропперство используются онлайн-игры, перевод денег на виртуальные кошельки, в цифровую валюту. Одна из последних популярных схем: предлагают сдать свой аккаунт в соцсети в аренду», – рассказал Станислав Кузнецов.

Новые вызовы в борьбе с кибермошенничеством, по словам спикера, – это дипфейки и подделка голосовых сообщений. Скоро мошенники научатся стирать языковые барьеры: преступник будет на одном языке что-то говорить жертве, а она будет слышать его на своём родном. Граждане государств, которые слишком поздно начнут реагировать, будут в большей опасности.

«Чтобы остановить кибермошенничество, надо вкладываться в развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта для защиты граждан. Во-вторых, менять скорость принятия решения, в том числе законодательных инициатив в этой сфере. И в-третьих, объединять усилия силовых ведомств, государства и бизнеса. Только вместе мы сможем переломить ситуацию в борьбе с телефонным мошенничеством», – уверен заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В дискуссии также приняли участие заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, замначальника следственного департамента Министерства внутренних дел РФ Данил Филиппов, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд и председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня. Главная тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В центре внимания поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития. Деловая программа на этот раз разделена на пять тематических треков: «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству», «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире».

Официальная церемония открытия форума состоялась в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. На площадке ПМЭФ традиционно встречаются первые лица государств, министры, руководители корпораций, предприниматели.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.