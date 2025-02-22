Возможность предпремьерного показа фильма «Семь вёрст до рассвета» в Пскове обсудил губернатор со съёмочной группой

14:07, 22 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился со съёмочной группой фильма «Семь вёрст до рассвета», посвящённого подвигу Героя Советского Союза Матвея Кузьмина. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова









С народным артистом России Фёдором Добронравовым, генеральным продюсером Мариной Селивановой и режиссёром Александром Андреевым губернатор поговорил о том, как идут съёмки фильма и какие есть сложности.

Команда попросила помочь с организацией подъезда к месту, где снимается фильм. Этот вопрос будет проработан, написал губернатор. Также участники встречи обсудили возможность организовать в Пскове предпремьерный показ.

«Поговорили и на личные темы. Фёдор Викторович рассказал, что до этого был в Псковской области девять лет назад и за это время регион сильно преобразился. Особенно он отметил Печоры, которые никого не оставили равнодушным. Приятно услышать такую оценку со стороны! А в рабочих вопросах обязательно окажем всю необходимую помощь», – отметил губернатор.

Ранее глава региона рассказал о подробностяхт съёмок кинокартины. Кроме того, режиссёр фильма поделился, почему была выбрана именно Псковская область. Также о своих эмоциях по поводу съёмок рассказал Фёдор Добронравов.