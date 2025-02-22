Возможность предпремьерного показа фильма «Семь вёрст до рассвета» в Пскове обсудил губернатор со съёмочной группой
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился со съёмочной группой фильма «Семь вёрст до рассвета», посвящённого подвигу Героя Советского Союза Матвея Кузьмина. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
С народным артистом России Фёдором Добронравовым, генеральным продюсером Мариной Селивановой и режиссёром Александром Андреевым губернатор поговорил о том, как идут съёмки фильма и какие есть сложности.
Команда попросила помочь с организацией подъезда к месту, где снимается фильм. Этот вопрос будет проработан, написал губернатор. Также участники встречи обсудили возможность организовать в Пскове предпремьерный показ.
«Поговорили и на личные темы. Фёдор Викторович рассказал, что до этого был в Псковской области девять лет назад и за это время регион сильно преобразился. Особенно он отметил Печоры, которые никого не оставили равнодушным. Приятно услышать такую оценку со стороны! А в рабочих вопросах обязательно окажем всю необходимую помощь», – отметил губернатор.
Ранее глава региона рассказал о подробностяхт съёмок кинокартины. Кроме того, режиссёр фильма поделился, почему была выбрана именно Псковская область. Также о своих эмоциях по поводу съёмок рассказал Фёдор Добронравов.
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Возможность предпремьерного показа фильма «Семь вёрст до рассвета» в Пскове обсудил губернатор со съёмочной группой
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