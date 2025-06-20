Псковские кинологи МЧС показали настоящего профессионала

16:32, 20 июня 2025, ПАИ

Четвероногого спасателя показали псковские кинологи в день 29-летия службы. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области, собака - настоящий профессионал своего дела.

В регионе кинологическое подразделение базируется в поисково-спасательном отряде Пскова в составе Управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях. Там с 2017 года живёт и тренируется лабрадор-ретривер Фигаро, которого все зовут Федей.

«Федя – настоящий профессионал своего дела. Он постоянно совершенствует свои навыки. Четвероногий спасатель и его кинолог регулярно выезжают на полевые занятия, где собака учится искать людей в лесу, среди руин и в заброшенных зданиях», – отметили в пресс-службе.