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Общество

Псковские кинологи МЧС показали настоящего профессионала

Четвероногого спасателя показали псковские кинологи в день 29-летия службы. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области, собака - настоящий профессионал своего дела.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС по Псковской области

В регионе кинологическое подразделение базируется в поисково-спасательном отряде Пскова в составе Управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях. Там с 2017 года живёт и тренируется лабрадор-ретривер Фигаро, которого все зовут Федей.

«Федя – настоящий профессионал своего дела. Он постоянно совершенствует свои навыки. Четвероногий спасатель и его кинолог регулярно выезжают на полевые занятия, где собака учится искать людей в лесу, среди руин и в заброшенных зданиях», – отметили в пресс-службе.

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