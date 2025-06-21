Ещё пять украинских беспилотников сбили над регионами России
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По два дрона сбили над Воронежской и Курской областями, ещё один БПЛА уничтожили над Мордовией.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 июня 2025
Десятки домов, автомойки и магазины останутся без водоснабжения в Великих Луках 23 июня