Ещё пять украинских беспилотников сбили над регионами России

12:12, 21 июня 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По два дрона сбили над Воронежской и Курской областями, ещё один БПЛА уничтожили над Мордовией.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.