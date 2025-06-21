Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё пять украинских беспилотников сбили над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По два дрона сбили над Воронежской и Курской областями, ещё один БПЛА уничтожили над Мордовией.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июня 2025

Желающие отменить ЕГЭ не могут предложить альтернативу – глава Рособрнадзора
21 июня 2025

Движение на некоторых улицах в Пскове сегодня ограничат на час
21 июня 2025

250 лет со дня рождения матери Пушкина отмечают в «Михайловском»
21 июня 2025

Десятки домов, автомойки и магазины останутся без водоснабжения в Великих Луках 23 июня
21 июня 2025

День йоги празднуют в мире
20 июня 2025

Большой колокол храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах требует срочной замены
20 июня 2025

Михаил Ведерников: В странах Прибалтики родителей штрафуют за русскую речь их детей
20 июня 2025

Псковская область укрепляет сотрудничество с Севастополем: главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...