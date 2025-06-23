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Общество

Ещё 23 украинских беспилотника сбили над регионами России

Средства противовоздушной обороны с 22:00 22 июня до 07:00 23 июня перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

14 дронов сбили над Ростовской областью, пять – над Волгоградской областью, ещё четыре БПЛА уничтожили над Астраханской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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