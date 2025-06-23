Юношеская четвёрка из Псковской области выиграла золото Псковской регаты

11:07, 23 июня 2025, ПАИ

Подведены итоги заключительного дня всероссийских соревнований по академической гребле «Псковская регата», сообщает Федерация гребного спорта России.

Всего в соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из семи регионов России.

Парная четвёрка из Псковской области в составе Егора Колычева, Ильи Иванова, Даниила Васильева и Дмитрия Котова стала победителем среди юношей до 17 лет.

Напомним, ранее спортсмены Псковской области выиграли две медали в одиночках. Среди девушек до 17 лет победу одержала Ксения Радионова, а среди юношей в этом возрасте бронза на счету Дмитрия Котова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».