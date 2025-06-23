На дороге Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса идёт укладка выравнивающего слоя асфальта

13:38, 23 июня 2025, ПАИ

На дороге Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса идёт укладка выравнивающего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Затем дорожники приступят к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, ремонту автобусных остановок, съездов и пересечений. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки для повышения безопасности движения.