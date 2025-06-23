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Общество

Общегородской праздник для выпускников пройдёт в Пскове 26 июня

Общегородской выпускной пройдёт в Пскове 26 июня, сообщили ПАИ в администрации города.

Фото: ПАИ

На мероприятие приглашаются все одиннадцатиклассники. Для них предусмотрена двухчасовая праздничная программа. Будут работать интерактивные площадки. Планируется обращение главы Пскова Бориса Елкина.

Праздник для выпускников начнется в 13:00 в сквере ПсковГУ.

Ранее начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев рассказал, что общегородской последний звонок был отменен из-за высокой плотности проведения ЕГЭ. Поэтому было принято решение провести общегородской выпускной.

Также причину отмены общегородского последнего звонка объяснил глава Пскова Борис Елкин.

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