18 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

19:23, 23 июня 2025, ПАИ

18 выездов осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 16 по 22 июня, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Два вызова были ложными, семь касались ликвидаций последствий ДТП, три – идентификации взрывоопасных предметов. Четыре раза сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения. Одно обращение было связано с выездом на водные объекты, ещё одно попало в категорию прочих.

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