Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

18 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

18 выездов осуществила аварийно-спасательная служба Псковской области с 16 по 22 июня, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Два вызова были ложными, семь касались ликвидаций последствий ДТП, три – идентификации взрывоопасных предметов. Четыре раза сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения. Одно обращение было связано с выездом на водные объекты, ещё одно попало в категорию прочих.

Читайте также: 154 клещей исследовали в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 9 по 16 июня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июня 2025

О ремонтных услугах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
23 июня 2025

Насколько дизайнеры востребованы в Пскове, рассказал предприниматель
23 июня 2025

Дипломные работы защитили выпускники Великолукского медколледжа
23 июня 2025

В Великих Луках подвели итоги окружного этапа игры «Зарница 2.0»
23 июня 2025

Вандалы разгромили лавки на берегу озера в Стругокрасненском округе
23 июня 2025

80-летие отмечает пыталовская газета «Наша жизнь»
23 июня 2025

Михаил Ведерников награждён орденом Почёта за вклад в социально-экономическое развитие Псковской области
23 июня 2025

Двух жителей Псковской области госпитализировали с энцефалитом после укусов клещей

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...