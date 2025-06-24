Ещё 20 украинских беспилотников сбили над регионами России

08:21, 24 июня 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

14 дронов сбили над Курской областью, два – над Московской областью, ещё по одному БПЛА уничтожили над Смоленской, Орловской, Брянской и Белгородской областями.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.