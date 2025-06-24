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Общество

Команды из Пскова и Невельского округа представят регион на всероссийском финале игры «Зарница 2.0»

В Великих Луках завершился окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Он проходил с 18 по 23 июня на площадке Петровского парка. 290 бойцов вместе со своими наставниками из 11 субъектов СЗФО приняли участие в отрядных соревнованиях и индивидуальных состязаниях по условно военным специальностям в рамках игры.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

По итогам игры отряд «Спасатель-Псков» из Пскова стал абсолютным победителем, заняв первое место в средней возрастной категории (11-13 лет).

Отряд «Заслоновцы» из Невельского муниципального округа старшей возрастной категории (14-17 лет) занял 2-е место.

Обе команды представят регион на всероссийском финале, который состоится в Волгограде в сентябре этого года.

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