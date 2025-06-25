У всех проституток нужно отнять паспорта – депутат Госдумы

10:28, 25 июня 2025, ПАИ

Ввести уголовную ответственность для проституток и эскортниц, включая лишение паспортов, предложил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Свою инициативу он озвучил в эфире передачи «Место встречи» на НТВ.

«Я хочу уголовное наказание всем проституткам, всем эскортницам! Лишение прав, отнять у них все паспорта, запретить им выходить замуж, создать публичный список проституток с адресами, чтобы люди знали, что к ней заходить нельзя. Она кто? Она тварь!» – заявил депутат.

По его мнению, выходить замуж таким женщинам можно разрешить только после слёзного покаяния и трёхлетнего поста. Депутат также предложил отправлять осуждённых женщин-проституток на свиноводческие фермы.

Кроме того, он призвал лишать депутатов мандатов за пользование услугами проституток. «Депутатов всех проверять: пришёл к проститутке – вон из депутатов! Мандата лишить!» – сказал Виталий Милонов.

Напомним, что депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и ранее предлагал разные способы борьбы с проституцией, а также ужесточение наказания за это противозаконное действие. Также он участвовал в различных рейдах по борделям. Так, в новогодние праздники 2025 года депутат отправился в рейды по борделям и вейп-шопам.