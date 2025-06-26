Ещё 50 украинских беспилотников сбили над регионами России

08:51, 26 июня 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

23 дрона сбили над Курской областью, 11 – над Ростовской областью, шесть – над Брянской областью, по три – над Московской и Белгородской областями, два – над Крымом, ещё по одному БПЛА уничтожили над Калужской областью и Мордовией.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.