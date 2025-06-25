Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Как снять бюджетный фильм, расскажут на «Западных воротах» в Пскове

Как снимать бюджетные фильмы, расскажет режиссёр и сценарист Илья Северов на кинолектории «Режиссура кино», который состоится на фестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом специалист рассказал во время передачи «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Северов отметил, что кинолекторий проводится третий год подряд, собирая любителей, желающих попробовать себя в режиссуре. Вместе с Андреем Егоровым он проводит мастер-классы, на которых рассказывает о технологии создания фильма за 14 дней, способах вовлечения зрителя и аспектах профессии режиссёра. Участники создают свои фильмы, которые затем демонстрируются на показах.

Режиссёр планирует курировать участников мастер-классов, консультируя их по монтажу и предоставляя рекомендации по работам, чтобы подготовить их к показам.

Северов добавил, что ранее был членом жюри конкурса документальных фильмов, посвящённых районам и пригородам Пскова, где было представлено около 40 работ. Две из них он отметил как примеры того, как режиссёрская мысль может увлечь зрителя без профессиональной техники, большой команды и бюджета, раскрывая любовь к городу. Также он упомянул, что в позапрошлом году входил в жюри короткометражного конкурса на «Западных воротах».

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня здесь представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июня 2025

Камерный хор из Санкт-Петербурга выступит на городище Савкина Горка 26 июня
25 июня 2025

Псковский театр кукол стал лауреатом международного фестиваля КУKART
25 июня 2025

ДОМ.РФ выставил на торги палаты XVII века в историческом центре Пскова
25 июня 2025

Этнокультурные мастерские прошли в музее-усадьбе народа сето в Печорском районе
24 июня 2025

Новый квест с тайнами усадьбы «Тригорское» запустил Пушкинский заповедник
24 июня 2025

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области завершает подготовку к концерту
24 июня 2025

Актёр из сериала «Кухня» вошёл в жюри конкурса в рамках кинофестиваля «Западные ворота»
23 июня 2025

Фундамент Троицкого собора Пскова укрепляют специалисты

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...