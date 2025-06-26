Великие Луки: что скрывается под виртуальной обёрткой

11:38, 26 июня 2025, ПАИ

Ситуация в южной столице Псковской области, которая весной стала темой подробного разбора в правоохранительных органах, остаётся неоднозначной. Исследования показывают, что великолучане ждут от городских властей не виртуальной, а реальной работы по исправлению ситуации в ЖКХ, благоустройству и дорогам. Число жалоб по-прежнему велико, однако реальная отработка проблем остается слабым местом муниципальных властей. Зато с пиаром в социальных сетях дело, кажется наладилось. Классика жанра: под красивой оберткой оказывается пустышка.

Без воды и с разбитыми дорогами

Жители Великих Лук продолжают массово жаловаться на работу коммунальных служб. С 5 по 18 июня в администрацию города, по данным ЦУР Псковской области, поступило 356 обращений граждан. Каждое шестое из них – о проблемах с водоснабжением.

«Горячая вода отсутствует уже неделю, хотя плановые работы должны были закончиться три дня назад», – типичная жалоба великолучан. Особенно достается жителям Октябрьского проспекта и улицы Малышева – оттуда поступило 20 обращений только по водоснабжению.

Вторая болевая точка города – дороги. 63 жалобы касаются разбитого асфальта, ям на проезжих частях и тротуарах. Горожане возмущаются качеством ремонтных работ: «Срезают еще нормальный асфальт, а потом делают временную подсыпку вместо капитального ремонта».

Антирейтинг возглавила улица Комсомольца Зверева – 32 жалобы на состояние дорожного покрытия. На втором месте улица Пескарёва с 14 обращениями.

Затопленные подвалы и заросшие дворы

Проблемы благоустройства замыкают тройку лидеров по количеству жалоб – 54 обращения. Жители недовольны ямами во дворах, из-за которых повреждаются автомобили, а также запущенным состоянием зеленых насаждений.

«Трава выросла по пояс, ветки задевают провода – это же опасно!» – пишут горожане в обращениях к властям.

Отдельная головная боль – затопления подвалов и подъездов многоквартирных домов. Критическая ситуация сложилась на Рабочей улице, 8, откуда поступило больше всего жалоб на работу канализации и ливневых систем.

Власти получили двойку за работу с жалобами

Администрация Великих Лук показала один из худших результатов в Псковской области по качеству ответов на обращения граждан. Городские власти получили всего 4,9 балла из 10 возможных, попав в «красную зону» рейтинга.

Причина низкой оценки – просроченный ответ на жалобу горожанина. По правилам регионального центра управления даже единичное нарушение сроков автоматически переводит муниципалитет в категорию неудовлетворительного качества работы.

Время реагирования администрации на обращения тоже оставляет желать лучшего. В среднем первый ответ приходит через 3 часа 36 минут – это в два раза дольше среднеобластного показателя в 1 час 40 минут.

Соцсети ведут на отлично

Единственное направление, где великолукская администрация получила максимальную оценку, – ведение социальных сетей. 10 баллов из 10 за качественную работу SMM-специалистов.

Впрочем, красивые посты в интернете не решают проблем с коммуналкой и дорогами. Жители требуют от властей не виртуальной, а реальной работы по благоустройству города. Ситуацию властям Великих Лук пока переломить не удалось.

Рейтинг качества работы муниципальных образований ведет Центр управления регионом Псковской области. Оценивается качество ответов на обращения граждан, время реагирования и ведение социальных сетей.