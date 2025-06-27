Ещё 39 украинских беспилотников сбили над регионами России

09:42, 27 июня 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

19 дронов сбили над Ростовской областью, 13 – над Волгоградской областью, четыре – над Крымом, ещё по одному БПЛА уничтожили над Самарской, Брянской и Белгородской областями.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.