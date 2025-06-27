Ещё 39 украинских беспилотников сбили над регионами России
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
19 дронов сбили над Ростовской областью, 13 – над Волгоградской областью, четыре – над Крымом, ещё по одному БПЛА уничтожили над Самарской, Брянской и Белгородской областями.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
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