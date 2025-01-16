45 потерявшихся в лесах человек нашли живыми в Псковской области за год

17:45, 16 января 2025, ПАИ

45 потерявшихся в лесах человек нашли живыми в Псковской области за 2024 год, рассказал начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

Девять же человек были найдены мёртвыми.

В поисках в лесах принимают участие аварийно-спасательная служба, пожарно-спасательные подразделения, а также добровольцы, среди которых поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и члены «Дружины».

«Лес – это источник опасности, и важно чётко понимать, что нужно сделать, чтобы вернуться домой живыми. Пропадают как пожилые, так и молодёжь. Но в основном, конечно, это старшее поколение», – сказал Сергей Лаврухин.

Многих из пропавших удалось найти с помощью беспилотной авиации, уточнил он.

Ранее сообщалось, что более 150 человек помог найти отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области за год.

Добавим, что в этом году в регионе произошёл случай, когда местной жительнице пришлось провести в лесу девять дней и восемь ночей. Читайте историю по ссылке.