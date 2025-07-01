Ежегодную семейную выплату запустят для работающих родителей с 2026 года

23:20, 01 июля 2025, ПАИ

С июня 2026 года работающие родители с доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума будут иметь право на ежегодную семейную выплату. Об этом заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Уже с будущего июня для работающих родителей с двумя детьми и более, чей доход ниже чем полтора региональных прожиточных минимума, начнёт действовать так называемая ежегодная семейная выплата», – сообщил Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

Глава кабмина пояснил, что им будет компенсирована часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Этот налог будет пересчитан по сниженной ставке в 6 %, а разница будет возвращена.

Михаил Мишустин подчеркнул, что это новая мера помощи, однако к её запуску необходимо готовиться уже сейчас, отладив все процессы заранее и донастроив информационные системы, чтобы процедуры были простыми и понятными для людей, без каких-либо сбоев. Он также попросил Министерство труда и Социальный фонд обратить на это особое внимание.

В целом, по словам Михаила Мишустина, правительство продолжит оптимизировать и упрощать процессы назначения и представления различных льгот, выплат и пособий. Он отметил, что для этого продолжается внедрение и совершенствование механизмов социального хозяйства, благодаря чему людям не нужно обращаться в ведомства и собирать дополнительные документы. Достаточно подать одно заявление, а в некоторых случаях оно вообще не требуется. Помощь оказывается проактивно и автоматически. Премьер подчеркнул, что на такие принципы уже переведено свыше 60 мер поддержки.

Он указал, что аналогичную работу по 12 федеральным мерам необходимо завершить к концу 2025 года, как было запланировано. Премьер-министр также попросил руководителей всех ведомств обеспечить слаженное взаимодействие, чтобы сделать получение государственной помощи максимально удобным и простым для людей.