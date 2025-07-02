Михаил Ведерников анонсировал запуск спецкурса в Школе креативных индустрий

11:55, 02 июля 2025, ПАИ

Специальный губернаторский курс для лучших выпускников будет открыт в Школе креативных индустрий со следующего учебного года. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил 1 июля на первом выпускном Школы креативных индустрий. Он подчеркнул, что ребята смогут продолжить учебу на бюджетной основе, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Во время творческого выпускного ребята рассказали главе региона и всем собравшимся в креативном пространстве «Лофт» о своих проектах, которые были реализованы за два года обучения.

Выпускники подготовили специальный новостной выпуск и показали, чему научились у своих наставников по самым разным направлениям. Их педагоги — действующие специалисты различных сфер креативных индустрий, обладающие успешным опытом реализации творческих проектов и разнообразными практиками обучения.

Один из представленных проектов — «Псковская азбука» — каждая буква алфавита раскрывает значение малоизвестных слов псковского диалекта. В оригинальной форме школьники рассказывают о страницах псковской истории, известных личностях, связанных с Псковским краем. Еще один проект — работа выпускников звукового направления над акустическим альбомом, который будет представлен осенью.

Во время выпускного состоялся и премьерный показ мультфильма «Барсик и заповедник», где Барсики и любопытный лягушонок путешествуют по Полистовскому заповеднику. Первая часть мультфильма «Барсик и Рождество», которую создали дети, уже многим известна.

После творческого выпуска новостей Михаил Ведерников заметил, что находится под большим впечатлением от детских работ. «Когда мы приняли решение участвовать в этом проекте, мы думали, что будет ярко, интересно, круто, но вы большие молодцы и превзошли все наши ожидания», — добавил губернатор.

Михаил Ведерников обратил внимание, что Псковская область в последнее время очень динамично меняется, появляются новые интересные пространства, новые объекты. На протяжении всего года проходит большое количество ярких событийных мероприятий, область начинает жить новой жизнью, это во многом благодаря инициативным, креативным, неравнодушным людям. И губернатор заметил, что творческая молодежь Школы креативных индустрий стала частью большой команды региона.

«Помните, где бы вы ни были, чем бы ни занимались, мы будем рядом и будем вам помогать. Ваша малая Родина всегда будет заряжать ваши батарейки. Вы большие молодцы, и мы всегда вами будем гордиться», — заключил Михаил Ведерников, обращаясь к первым выпускникам школы креативных индустрий.

Напомним, Школа креативных индустрий открылась в Пскове на базе Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова в 2023 году. Учреждение появилось в регионе благодаря реализации федерального проекта «Создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора (Придумано в России)» президентского нацпроекта «Культура».