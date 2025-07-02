Новый мультфильм из цикла про барсиков выпустили в Псковской области

11:00, 02 июля 2025, ПАИ

Новый мультфильм из цикла про барсиков под названием «Барсик и Полистовский заповедник» выпустили в Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Рад представить второй анимационный проект учеников Школы креативных индустрий. Уже знакомые герои – барсики Веня, Савва и Валя – отправляются в путешествие. Из этой истории вы узнаете, где живут чёрные аисты, почему царство сфагнума похоже на большой волшебный город и что такое настоящая тишина», – анонсировал Михаил Ведерников.

Работа выполнена в технике покадровой анимации. «Она требует невероятного терпения и творческого подхода. Для получения результата ребята сделали 6 000 кадров вручную. Авторы не собираются останавливаться: в планах – новые приключения барсиков в разных уголках нашей области. Поздравляю учеников и преподавателей с премьерой! Ждём новых выпусков!» – написал губернатор.

Первый мультик о псковском барсике можно посмотреть здесь. Ранее руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков рассказал об идее создания мультфильмов, а также на кого они рассчитаны. Кроме того, был раскрыт секрет механизма фигурок барсиков и стали известны прототипы имён барсиков.

Создатели мультфильма также рассказали, что три часа бродили по болотам, чтобы записать звуки для новой серии.