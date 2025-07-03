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Общество

Ещё 69 украинских беспилотников сбили над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

27 дронов сбили над Белгородской областью, 22 – над Воронежской областью, 10 – над Липецкой областью, восемь – над Курской областью, ещё два БПЛА уничтожили над Крымом.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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