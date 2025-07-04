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Общество

Ещё 48 украинских беспилотников сбили над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

26 дронов сбили над Ростовской областью, 12 – над Курской областью, шесть – над Белгородской областью, три – над Орловской областью, ещё один БПЛА уничтожили над Липецкой областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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