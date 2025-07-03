Творческая встреча с актёром из сериала «Кухня» пройдёт в медиацентре ПАИ

11:22, 03 июля 2025, ПАИ

Творческую встречу с актёром театра и кино Сергеем Лавыгиным организуют в медиацентре ПАИ в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота». Она состоится в медиацентре ПАИ 5 июля в 17:00.

Сергей Лавыгин – актёр, известный своими ролями в сериалах «Кухня», «Отель Элен», «Гранд», «СеняФедя». В 2001 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (мастерская В. А. Сафронова). В 2013 году снялся в драме «Жажда», эта роль была отмечена как одна из лучших в работе актёра.

Сергей Лавыгин вошёл в жюри конкурса короткометражных фильмов на кинофестивале «Западные ворота – 2025» в Пскове.

Ранее сообщалось, что 5 июля в 11.30 также пройдёт творческая встреча с известным кинорежиссёром Ренатом Давлетьяровым, а 4 июля в 12.30 - с известной актрисой Анной Банщиковой.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. С программой на 4 июля также можно ознакомиться здесь, на 5 июля – здесь и на 6 июля – здесь.