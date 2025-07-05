Ещё 94 украинских беспилотника сбили над регионами России

09:36, 05 июля 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

34 дрона сбили над Воронежской областью, 11 – над Брянской областью, по девять – над Саратовской и Белгородской областями, восемь – над Новгородской областью, шесть – над Курской областью, по три – над Орловской и Ленинградской областями, по два – над Чувашией, Рязанской, Смоленской и Ростовской областями, ещё по одному БПЛА уничтожили над Тульской, Пензенской и Московской областями.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.