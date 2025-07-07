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Общество

Ещё 91 украинский беспилотник сбили над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 91 украинский беспилотник в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

20 дронов сбили над Белгородской областью, 14 – над Курской областью, девять – над Липецкой областью, по восемь – над Московской, Воронежской и Брянской областями, семь – над акваторией Чёрного моря, по три – над Ленинградской, Новгородской, Тамбовской и Тверской областями, два – над Орловской областью, ещё по одному БПЛА уничтожили над Крымом, Краснодарским краем и Владимирской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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