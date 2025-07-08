Огонь семейного очага передадут участникам свадебного фестиваля, среди которых есть псковичи

10:36, 08 июля 2025, ПАИ

​Огонь семейного очага передадут участникам II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», среди которых есть псковичи, сообщают организаторы в соцсети «ВКонтакте».

«Национальный центр «Россия» на эти три дня превратится в пространство семьи, любви и верности. Гости увидят все многообразие свадебной культуры нашей страны: от национальных нарядов до традиционных блюд, от просветительских лекций до мастер-классов. Мы ждем не только молодоженов, но и всех, кто разделяет традиционные семейные ценности. Мы хотим, в том числе с помощью этого фестиваля, чтобы крепкая семья становилась трендом, осознанным выбором молодого поколения, ведь это не только личное счастье и сохранение рода, но и важный вклад в будущее нашей страны. Отдельная благодарность правительству Москвы и столичным загсам, вместе с которыми мы проводим это важное мероприятие», — сказала заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

У фестиваля уже есть свои традиции — после единовременной регистрации брака пройдет церемония передачи молодоженам огня семейного очага от пар I Всероссийского свадебного фестиваля как символа счастливой совместной жизни на долгие годы.

Ранее сообщалось, что псковичи Илья Басов и Лада Голосова сыграют свадьбу на Всероссийском фестивале в народных костюмах.