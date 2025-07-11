Россияне продолжают отдыхать в Краснодарском крае, несмотря на экологическую катастрофу

11:37, 10 июля 2025, ПАИ

Россияне в разгар отпускного сезона традиционно выбирают Краснодарский край в качестве направления для отдыха, несмотря на экологические проблемы из-за разлива мазута, пишет tmn.aif.ru.

В декабре 2024 года аналитики пересмотрели прогнозы по популярным туристическим направлениям из-за крупного разлива мазута, который угрожал черноморскому побережью. По их мнению, из-за загрязнения пляжей многие туристы отказывались от бронирований, а в социальных сетях прогнозировали спад популярности туризма в Краснодарском крае. Эксперты также предсказывали закрытие прибрежных гостиниц и значительные скидки для привлечения отдыхающих.

Однако, по словам местных жителей, фотографии пустых пляжей и улиц в соцсетях часто оказываются постановочными, сделанными ранним утром. Ближе к обеду побережье заполняется отдыхающими.

Отдыхающая с семьёй в Анапе Наталья Семёнова сообщила, что популярные места по-прежнему переполнены. Она отметила, что несмотря на запрет на купание, некоторые туристы всё же заходят в море, хотя волонтёры их останавливают. Семёнова добавила, что в отеле отдыхающие подписывают обязательство не купаться, но запаха мазута на пляже нет, а пятен на воде почти не заметно.

Эксперт в сфере туриндустрии Любовь Матиевская подчеркнула, что местные предприниматели сдерживают цены, чтобы сохранить поток туристов и рабочие места. По её словам, некоторые объекты размещения установили цены на уровне позапрошлого года. Она также отметила, что на черноморском побережье доступны альтернативные виды отдыха, включая санаторно-лечебные программы, минеральные воды, познавательный туризм, а также аквапарки и бассейны, которые компенсируют запрет на купание в море.

Кроме того, туристам предлагают экскурсии по винодельням стоимостью 8–10 тысяч рублей, джип-туры и прогулки по заповедникам за 2–5 тысяч рублей. Любовь Матиевская считает, что делать окончательные выводы о туристическом потоке в Краснодарском крае пока рано и стоит дождаться конца сентября. Однако она отметила, что снижение цен помогает поддерживать интерес отдыхающих.