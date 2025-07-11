Как обезопасить себя от чужих кредитов: советы эксперта

15:37, 11 июля 2025, ПАИ

Максимальная защита от мошеннических кредитов возможна при сочетании нескольких мер, сообщил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев изданию «Прайм».

Среди средств защиты – установка самозапрета на кредиты, регулярная проверка кредитной истории, соблюдение финансовой гигиены и оперативное реагирование на подозрительные ситуации.

Для установки самозапрета на «Госуслугах» необходима подтверждённая учётная запись, паспортные данные, ИНН, доступ к интернету и устройство для входа в личный кабинет. На портале в разделе «Штрафы и налоги» следует выбрать «Другое» и «Установление запрета на получение кредита». Сервис автоматически подтянет данные пользователя, которые нужно проверить: ФИО, дату рождения, паспортные данные и ИНН. Полный запрет блокирует оформление потребительских кредитов и займов в банках и МФО, но не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой. Заявление рассматривается быстро, для снятия запрета требуется подать заявление с двухдневным периодом на рассмотрение.

Мехтиев рекомендовал проверять кредитную историю бесплатно дважды в год через БКИ или 12 раз в год через сервисы агрегирования. Для защиты персональных данных не следует передавать документы третьим лицам, публиковать их фото в соцсетях или оставлять копии в открытом доступе. При подозрительных звонках не нужно подтверждать данные, вводить коды или переходить по ссылкам.

При обнаружении незаконно оформленного кредита необходимо обратиться в финансовую организацию с заявлением о мошенничестве и в полицию, предоставив доказательства. Также следует проверить наличие исполнительного производства на сайте ФССП и при необходимости направить жалобы в Банк России, саморегулируемую организацию или к финансовому уполномоченному, заключил эксперт.