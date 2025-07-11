Судаки и лебеди не дают покоя псковским рыболовам

23:42, 11 июля 2025, ПАИ

Водно-моторный сезон открыт. Первые судаки пойманы, на Тёплом озере радовали небывалые уловы, а в Раскопельском заливе – рекордно многодетные лебеди. Об этом – в очередной статье постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.

Главное – не переловить норму

Водно-моторный сезон открылся на водоёмах Псковской области. Судак не даёт покоя псковским рыболовам-любителям. С 16 июня они направляют свои лодки в разные концы Псковского, Чудского и Тёплого озёр. Великолепными уловами в первые дни разрешённого лова судака рыболовы отметились в Тёплом озере в районе островов Станок и Сиговицы. Я там не был, но знакомые рассказывали о собиравшихся там до сотни рыбацких лодок (утверждают, что 60–70 было точно). Для тех, кто хорошо знали те места и рыбачили на «правильных» точках, главным было не поймать хотя бы что-нибудь, а не допустить перелова суточной нормы (пять экземпляров в сутки на одного рыболова). Клевал судак достойного размера – от двух до четырёх килограммов. Сказочная рыбалка продолжалась недолго, но те, кто успел там побывать в первые пять дней, отмечают, что даже старожилы не припоминают такого активного клёва и такого количества крупного судака.

Жди у моря погоды…

Мы же продолжили поиски клыкастой рыбы в Раскопельском заливе (17-18 июня 2025 года). Ездили втроём – я, Дмитрий и Александр. Метеорологи с прогнозом погоды опять не угадали, в очередной раз подведя нас рыболовов. Они круто ошиблись даже на полдня вперёд. Вечером по ветру должна была быть приемлемая погода, но задувало так серьёзно, что о выходе на воду нам и помышлять не пришлось.

Просидели на берегу до самого вечера: крутые волны с белыми барашками так до самой темноты и не успокоились. Даже бакен где-то сорвало и принесло к нашему берегу у подлипьевской лесопилки, скорее всего из Жирогла (узкий пролив между Чудским озером и Раскопельским заливом), направление ветра примерно оттуда и было. Сначала было не разобрать, что там или даже кто там плывёт. Даже на утопающего подумали. Долго не гадали, сорвались с Александром, заскочили в его лодку, завели мотор и выплыли навстречу. Но у самого выхода из тросты чётко разглядели, что это бакен или большая металлическая бочка, приспособленная под бакен и выкрашенная в непонятный жёлто-чёрный цвет. Ну и слава Богу. Вернулись. Поужинали и с надеждами на утро улеглись спать в своих палатках.

Проснулись по распорядку, в 03:15, выпили кофе и на воду. Дима вправо пошёл, я ещё правее – к камням, а Александр – налево направился. И… почти нигде и ничего. За шесть часов рыбалки я двух судачат и одну щучку поймал, всё на грани зачёта. У Дмитрия улов чуть побольше оказался, а у Александра и вовсе ничего. Дождь несколько раз за день принимался, было холодно и сыро. Очень некомфортная рыбалка выдалась. Но разве можно из-за этого расстраиваться…

Самая многодетная семья?

К концу рыбалки я повстречался с лебедями – два взрослых и семь недавно вылупившихся «пуховичков». Аккуратно, едва шевеля вёслами, я подгрёб к ним поближе, хотел подкормить хлебом, бросил в их сторону несколько ломтиков. Но белоснежная мамаша вместе со своими серыми пушистиками сблизиться со мной не осмелилась и увела их в заросли тростника. А вот глава семейства остался. Он тоже осторожничал, но когда я чуть отдалился, то с удовольствием подобрал все плавающие кусочки моего угощения. Лебеди встретились мне в канале возле строящихся новых дач. На берегу, неподалёку, стояли двое мужчин, похоже строители сделали перерыв в работе и наблюдали за нами. Я с ними перекинулся парой фраз, мол, какая богатая лебединая семья – семь лебедят имеет. На что они ответили, что ещё вчера восемь было. Видать пропал один… Вообще-то я читал, что у лебедей рождается от трёх до восьми лебедят. Выходит, мне повезло и я повстречался с одной из самых многодетных семей.

Почему лебеди не летают…

Я попил чая, завёл мотор и направил лодку на выход из канала. И мои знакомые вновь оказались на моём пути. На этот раз всё их семейство плавало примерно в ста метрах от тростника. Я решил ещё раз подойти поближе и сфотографировать их. Заглушил мотор, достал оставшийся хлеб и аккуратно начал сближаться. Но контакта опять не получилась. Царица-лебедь была против нашего знакомства: и шипела, то сгибая, то вытягивая свою грациозную шею, и принимала угрожающую позу, растопыривая огромные крылья, и всё время занимала позицию между моей лодкой и лебедятами, абсолютно не обращая внимания на плавающие кусочки хлеба буквально в метре от неё. Молодца. Защитница.

А что же воин? А папаша какой-то робкий оказался и при моём приближении к семье отплыл в сторону метров на двадцать и, особенно не беспокоясь, наблюдал за происходящим со стороны. Лебедята вряд ли что-то понимали, но видя встревоженную мамку, перенимали её тревогу и плотно держались друг друга, а некоторые из них, наверное, самые умные и сильные, нырнули и под водой отплыли в сторону метра на три, но, вынырнув, тут же вернулись. Понимая, что именно мои действия вызвали такой переполох, от дальнейшего навязывания знакомства я отказался. Плывите, живите, радуйтесь жизни и нас радуйте, красавцы и красавицы вы наши.

Сейчас при выводке птенцов лебеди линяют, в первую очередь у них полностью выпадают маховые, самые длинные перья, и в этот период (июль-август) они летать не могут. У молодых лебедей, двух-трёхлеток, ещё необременённых родительскими заботами, линька происходит по-другому, меняется только пух, а потому их полёты продолжаются. Так вот природа распорядилась. А ещё орнитологи утверждают, что яйца высиживают оба родителя в течение шести недель, но самцы плохо справляются с этой задачей, иногда забывая переворачивать клювом яйца, а то и садясь мимо яиц. Три-четыре месяца после рождения лебедят самцы и самки совместно кормят и защищают их, осенью обучают летать. И лишь вернувшись весной из южных краёв, молодые лебеди обретают полную самостоятельность.

Белые, пушистые… демоны

С лебедями мы встречаемся практически на каждой рыбалке по открытой воде. Красивые, грациозные птицы. Принято считать, что они верные и добрые, но, оказывается, бывают и очень жестокими. Встретившись прошлой осенью с лебединой семьёй в Палкинском районе на озере Белая Струга, поведение самца нас повергло в шок. Приблизившегося к ним постороннего лебедя, хотя вероятнее всего этот лебедь из их же прошлогоднего выводка, глава семейства отгонял, долго преследовал, догнал, чуть не утопил, чуть не заклевал до смерти, настолько неожиданной и чудовищной была проявлена агрессия. Так что белые и пушистые взрослые лебеди только с виду, а на самом деле внутри некоторых из них сидит демон. Хотя, когда я рассказал об этой истории знакомому рыболову Александру Федулову, то он сразу откликнулся: «Так это, наверное, наш Яша. Мы часто бываем на Белой Струге и он к нам всегда подплывает и выпрашивает угощение». И прислал мне чудесное видео, где в главной роли белоструговский лебедь Яша – белый, пушистый, добрый, корм из рук берёт и с любопытством заглядывает в объектив.

Без умиления на это видео и не взглянуть: лебедь просто лапка, душка, даже целоваться хотел с автором съёмки. Видео псковича Александра Федулова

В агрессии к людям лебеди не замечены, а вот все водоплавающие пернатые держатся от лебедей подальше, соседство с белоснежными красавцами для них очень опасно. Лебеди ближе, чем на 250–300 метров к своему «дому» никому гнездиться не позволяют. Осмелившихся нарушить эту дистанцию, ждёт непременное разорение гнезда и даже смерть – как взрослых особей, так и птенцов. В засушливые годы, когда гнездо лебедей иногда оказывается на суше и такие сухопутные проказники как лисы и еноты пытаются к нему подобраться, то получают достойный отпор: опрометчивые вылазки для зверьков часто заканчиваются инвалидностью или даже летальным исходом. Охотники, хорошо зная образ жизни лебедей, относятся к ним без всякого умиления и меж собой за жестокость называют белыми волками.