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Общество

День рыбака отпраздновали в Псковском округе

День рыбака прошёл в деревне Щиглицы Псковского округа сегодня, 13 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

  • День рыбака в Щиглицах
    Фото: Фото организаторов мероприятия
  • День рыбака в Щиглицах
    Фото: Фото организаторов мероприятия
  • День рыбака в Щиглицах
    Фото: Фото организаторов мероприятия
  • День рыбака в Щиглицах
    Фото: Фото организаторов мероприятия

«Он стал уже традиционным праздником, который перешёл с уровня волости на округ. Мы видим здесь много людей из Пскова и других муниципалитетов, праздник пользуется большой популярностью», – отметила глава муниципалитета Наталья Фёдорова. Она подчеркнула, что День рыбака для Псковской области – особенный праздник, так как в регионе множество водных объектов.

Руководитель судоходной компании Псковского округа и замдиректора «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов поздравил с праздником как профессионалов, так и любителей. «Желаю всем поймать рыбу мечты», – заключил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём рыбака.

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День рыбака отпраздновали в Псковском округе
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С Днём рыбака поздравил жителей Псковской области Михаил Ведерников
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