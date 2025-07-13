День рыбака отпраздновали в Псковском округе
День рыбака прошёл в деревне Щиглицы Псковского округа сегодня, 13 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
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Фото: Фото организаторов мероприятия
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Фото: Фото организаторов мероприятия
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Фото: Фото организаторов мероприятия
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Фото: Фото организаторов мероприятия
«Он стал уже традиционным праздником, который перешёл с уровня волости на округ. Мы видим здесь много людей из Пскова и других муниципалитетов, праздник пользуется большой популярностью», – отметила глава муниципалитета Наталья Фёдорова. Она подчеркнула, что День рыбака для Псковской области – особенный праздник, так как в регионе множество водных объектов.
Руководитель судоходной компании Псковского округа и замдиректора «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов поздравил с праздником как профессионалов, так и любителей. «Желаю всем поймать рыбу мечты», – заключил он.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём рыбака.
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