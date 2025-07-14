Причину массового сбора аистов вдоль трасс в Псковской области назвал эксперт

17:42, 14 июля 2025, ПАИ

Причину массового сбора аистов вдоль трасс в Псковской области назвал заместитель директора по охране территории национального парка «Себежский», охотовед Алексей Стукальцов.

«Всё просто. На дорогу выходят и выползают пресмыкающиеся, земноводные и млекопитающие животные - лягушки, ужи, ёжики, лисицы. Некоторые из них гибнут под колёсами проезжающих автомобилей и затем становятся пищей для аистов, которые собственно за этим и собираются вдоль дорог. Затем уже сами птицы могут получить травму или вовсе погибнуть», - отметил Алексей Стукальцов.

По словам специалиста, животные не воспринимают трассу как потенциально опасный для себя объект. «Это такая же среда их обитания. Закончились, например, у ужа мышки с одной стороны дороги, он поползёт на другую. То же с лягушками и всеми прочими», - добавил Алексей Стукальцов.

За последние дни в Псковской области произошло несколько несчастных случаев с аистами. Например, в Печорском районе взрослая самка попала под автомобиль и лишилась крыла. Ещё один взрослый аист, сбитый человеком, найден в Порховском районе. У птицы черепно-мозговая травма, удар пришёлся на голову.

Сейчас молодые аисты начали массово слетать с гнёзд. Водителей просят притормаживать в таких местах, чтобы не калечить птиц.

Ранее также сообщалось об интересном явлении у трассы недалеко от Острова: больше 50 аистов выстроились на фонарных столбах по пути в город.