Псковичи стали бронзовыми призёрами ралли «900 озёр»

09:52, 15 июля 2025, ПАИ

Псковичи Денис Баулин и Виктория Семёнова стали бронзовыми призёрами седьмого этапа Кубка России по ралли «900 озёр», который завершился в минувшие выходные. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Баулин и Семёнова выиграл бронзу в зачёте «Наша классика», уступив лишь спортсменам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Отметим, что псковский экипаж Сергея Соболева и Маргариты Гребёнкиной лидировал в зачёте 1600Н по итогам четырёх спецучастков. На пятом псковичи сошли с дистанции из-за проблем с двигателем.

Остальные результаты ралли опубликованы на сайте ПАИ по ссылке.

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