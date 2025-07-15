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Псковичи стали бронзовыми призёрами ралли «900 озёр»

Псковичи Денис Баулин и Виктория Семёнова стали бронзовыми призёрами седьмого этапа Кубка России по ралли «900 озёр», который завершился в минувшие выходные. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Фото: с личной страницы Виктории Семёновой в соцсети «ВКонтакте»

Баулин и Семёнова выиграл бронзу в зачёте «Наша классика», уступив лишь спортсменам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Отметим, что псковский экипаж Сергея Соболева и Маргариты Гребёнкиной лидировал в зачёте 1600Н по итогам четырёх спецучастков. На пятом псковичи сошли с дистанции из-за проблем с двигателем.

Остальные результаты ралли опубликованы на сайте ПАИ по ссылке.

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