Стало известно, сколько псковских выпускников сдали один и два предмета ЕГЭ на 100 баллов

11:55, 15 июля 2025, ПАИ

Выпускник МБОУ «Центр образования Опочецкого района» сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам – русскому языку и профильной математике. Это единственный случай в регионе в 2025 году, когда школьник достиг максимального результата сразу по двум экзаменам. Об этом корреспонденту ПАИ рассказали в министерстве образования Псковской области.

Кроме того, 11 человек набрали по 100 баллов по одному предмету: русский язык – 3 человека, литература – 2, химия – 4, физика – 1, география – 1.

Лучшие результаты показали выпускники разных образовательных организаций региона, включая лицей № 11, гимназию имени С. В. Ковалевской и среднюю школу № 12 имени маршала Рокоссовского в Великих Луках, гимназию имени А. Д. Петрова в Опочецком районе, Пушкиногорскую школу, Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию, социально-экономический лицей № 21 в Пскове, Изборский лицей и Дедовичскую среднюю школу № 2.

Напомним, что 211 человек в Пскове сдавали физику и биологию, 184 человека сдавали историю, 166 человек информатику в 2025 году. Это одни из самых популярных предметов для сдачи экзамена. В Псковской области 130 выпускников 11-х классов и 793 выпускника 9-х классов сдавали ОГЭ и ЕГЭ в резервный день.

Губернатор Михаил Ведерников вручил благодарности псковским выпускникам, набравшим на ЕГЭ 100 баллов.

Ранее секреты успеха раскрыли стобалльники по химии: выпускник Изборского лицея Никита Егоров, выпускница ПИЛГ Софья Дмитриева, выпускник великолукской школы Данила Астапенко. Выпускница ПИЛГ Виктория Михалёва набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе и рассказала о процессе подготовки к сдаче экзаменов. Выпускница МБОУ «Центр образования Опочецкого района» Полина Кирея также поделилась, как добилась высокого результата.