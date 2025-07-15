Грозы, ливни и град снова обрушатся на Псковскую область

11:37, 15 июля 2025, ПАИ

Грозы, ливни и град ожидаются в Псковской области сегодня, 15 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«Сегодня днём по Псковской области сохранятся грозы, местами ливни, град», – предупреждают псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.

«Град на территории Псковской области – это не редкость, особенно в летнее время, когда сохраняется западно-восточный перенос и поступает не жаркий и сухой воздух, а тёплый и влажный. Как раз сейчас мы находимся в размытом барическом поле пониженного давления, воздух влажный, а температуры достаточно высокие и прогнозируются до +28 градусов», – ранее рассказала корреспонденту ПАИ начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.