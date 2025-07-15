Псковичка победила в спецпроекте «Всегда готов!»

16:21, 15 июля 2025, ПАИ

Учащаяся Псковского кооперативного техникума Александра Тимофеева стала победительницей спецпроекта «Всегда готов!» в рамках проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По итогам второго этапа Александре Тимофеевой и ещё 199 победителям предстоит пройти недельный обучающий интенсив по созданию UGC-контента в мастерской управления «Сенеж». Программа также включает участие в детском лагере с творческими студиями, интеллектуальными играми, встречами с медийными спикерами и развлекательными мероприятиями.

В финале конкурса участники подготовили публикации на тему «Мои источники вдохновения», включая девять графических изображений с разными тематическими направлениями – от героев истории и современности до любимой литературы, музыки и мест в родном городе. Побеждали работы с ярко выраженным авторским стилем, глубокими личными размышлениями и грамотным текстовым сопровождением, отметили организаторы.

Напомним, спецпроект «Всегда готов!», приуроченный к 100-летию пионерского движения, проводится уже четвёртый сезон подряд, объединяет активных молодых людей со всей страны и помогает им раскрыть таланты, найти единомышленников и вдохновиться на новые достижения.

Ранее сообщалось, что десять псковичей представят регион в финале спецпроекта «Всегда готов!».