Делегация из Псковской области стала участницей мастерской управления «Сенеж»

18:17, 16 июля 2025, ПАИ

Делегация из Псковской области участвует в семинар-совещании по вопросам государственной политики в сфере развития добровольчества и СОНКО, сообщили ПАИ в региональном министерстве молодёжной политики.

Как сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», мероприятие проходит в эти дни в мастерской управления «Сенеж». Псковскую область представляет заместитель министра молодёжной политики Псковской области Анна Калистратова и руководитель ресурсного центра добровольчества Алина Корнылева.

В ходе семинара рассматриваются актуальные вопросы развития и поддержки СОНКО и добровольчества. Участники изучают практику реализации государственных программ и разрабатывают новые подходы к поддержке общественных инициатив.

«Семинар в «Сенеже» – это уникальная возможность обменяться лучшими практиками, укрепить связи между регионами и обозначить новые направления для развития добровольчества и поддержки общественных инициатив. Такое взаимодействие помогает вывести работу с волонтёрами и социальными организациями на принципиально иной уровень эффективности и устойчивости», – сказала заместитель министра молодежной политики Псковской области Анна Калистратова.

Мероприятие реализуется в рамках Всероссийского форума «Территория смыслов».

Ранее сообщалось, что «Историческая лаборатория» стартует в Псковской области в рамках проекта «Создатели истории».