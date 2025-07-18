Где в Псковской области водятся медянки и как их отличить от гадюк, рассказал биолог

11:46, 18 июля 2025, ПАИ

Где в Псковской области водятся медянки и как их отличить от гадюк, рассказал биолог Павел Глазков в своём Telegram-канале.

«Я всегда призываю не брать змей в руки и не пытаться их уничтожить – как правило, этих простых рекомендаций достаточно, чтобы избежать укуса», – отметил он.

По словам специалиста, крайне редкий летальный исход после укуса гадюки связан с аллергической реакцией. В связи с этим он порекомендовал при походе в лес иметь при себе антигистаминное средство, а также надевать резиновые сапоги.

При этом чаще всего могут повстречаться два вида змей: уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Также иногда появляется информация, что встречается ещё один вид змей – медянка обыкновенная. Как правило, люди путают её с гадюкой светло-серой или тёмно-бурой расцветки, объяснил биолог. «Самая северная граница обитания этой змеи – юг Псковской области, да и там она встречается крайне редко», – рассказал Павел Глазков.

По его словам, при встрече с человеком гадюка пытается уползти или сворачивается в кольцо и начинает предупреждающе шипеть. «Человек не представляет для неё интереса, ведь питается она мышевидными грызунами, лягушками и мелкими птенцами», – объяснил биолог.

В случае укуса гадюки необходимо в течение первой минуты высосать яд, порекомендовал специалист. «Именно таким образом вы можете убрать до половины яда и тем самым резко снизить его воздействие на организм. А в случае с ребёнком – можете спасти ему жизнь! Если с собой есть противоаллергические лекарства – принимаем их, обильно пьём и спокойно выходим в населённый пункт, чтобы обратиться к врачу», – отметил он.

При этом ни в коем случае при укусе нельзя накладывать жгут. Гадюка впрыскивает очень маленькую дозу яда, но если наложить жгут, то и этого небольшого количества яда может хватить, чтобы разрушить ткани пальца или кисти. В худшем случае из-за этого можно лишиться части тела. Также нельзя прижигать место укуса – это бесполезно, так как змея впрыскивает яд глубоко под кожу, подчеркнул Павел Глазков.

Ранее сообщалось, что в Псковской области всё чаще встречают змей.