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Общество

Отправить письмо с полевой почтовой станции смогут гости фестиваля «Островский рубеж»

Полевая почтовая станция будет работать в рамках проекта «На нашей улице Победа» на военно-историческом фестивале «Островский рубеж». Мероприятие пройдёт в деревне Холматка Островского района 20 июня в 11:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Познакомиться с работой почтальонов времён Великой Отечественной войны, узнать, как налаживалась работа почтовой службы в тот период, смогут гости фестиваля.

Также посетители смогут написать письмо и отправить его с полевой почтовой станции.

Проект «На нашей улице Победа» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Напомним, что в понедельник, 14 июля, в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, на которой рассказали подробности проведения военно-исторического фестиваля «Островский рубеж». Подробнее смотрите здесь.

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