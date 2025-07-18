Подтопления домов из-за прошедших ливней ликвидируют в Стругах Красных

16:40, 18 июля 2025, ПАИ

Последствия прошедших ливней устранят в Стругах красный, сообщил глава Стругокрасненского округа Александр Волков в своём Telegram-канале.

В результате аномального количества выпавших осадков за последние два месяца сотрудники администрации округа провели обследование всех подтопляемых территорий в Стругах Красных. В рамках работы выявили подтопленные частные дома, после чего определили первоочередные задачи и разработаны пути их решения.

Для выполнения необходимых работ привлекли коммунальную и дорожную технику.

Глава округа обратил внимание, что некоторые участки осложнены из-за заболоченности и самовольных построек сараев, затрудняя работу техники.

Он призвал жителей посёлка проверить состояние проездов, трубопереездов, канав и съездов к частным домам. «Обратите, пожалуйста, внимание, что у некоторых домов канавы и съезды засыпаны, что нарушает нормальный водосток и усложняет работу коммунальных служб», – объяснил Александр Волков.

Также он напомнил о необходимости не выбрасывать в ливневые стоки траву, одежду, дрова и другой мусор, поскольку это может привести к подтоплению дворов и дорог, а также к повреждению асфальтового покрытия.

Напомним, 9 июля серьёзный ущерб нанёс циклон, обрушившийся на юг Псковской области в виде штормового ветра, града и сильнейшего ливня. В Великолукском районе он повалил большое количество деревьев и повредил дома. Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи. Позже ливень с крупным градом накрыл Себеж. Кроме того, дороги размыло в нескольких населённых пунктах Плюсского округа.