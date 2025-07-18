Научная конференция памяти Саввы Ямщикова открылась в Пушкинском заповеднике

11:27, 18 июля 2025, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 18 июля, начала работу научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти известного историка искусств, реставратора и публициста Саввы Ямщикова.

Как сообщили ПАИ в Пушкинском заповеднике, в программу чтений вошло восемь выступлений, объединённых темой истории, теории и практики реставрации музейных предметов и исторических архитектурных объектов, а также формирования и хранения фондовых коллекций. Одной из центральных для обсуждения, в частности, станет тема комплектования музейных фондов при подготовке реэкспозиции библиотеки в Доме-музее Осиповых и Вульфов в мемориальной усадьбе «Тригорское» с кураторским показом выставки «Круг чтения обитателей Тригорского: Анна Николаевна Вульф» — первой экспозиции из нового масштабного проекта музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В качестве докладчиков в конференции сегодня принимают участие музейщики и реставраторы, другие специалисты из Санкт-Петербурга, Московской области, Пскова, Пушкинских Гор. Работа конференции рассчитана на два дня.

С приветствием к собравшимся на чтения «Музей. Реставратор. Реставрация» обратился директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. «Любому музейщику понятно, что работа специалистов, которые помогают спасти и сохранить предметы, составляющие основу всякой экспозиции и, по сути, воссоздающие круг русской жизни, — непереоценима», — отметил руководитель музея-заповедника и подчеркнул, что внешне не особо масштабная конференция по вопросам реставрации на самом деле весьма и весьма значима для «Михайловского» и, шире, для всего музейного сообщества.

Среди выступлений первого дня конференции, уточнили в музее, такие как «Реставрация кареты Патриарха Никона» (докладчик — Владимир Ширяков, художник-реставратор Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим»; Истра Московской области); «Образы имений Вульфов — Вревских — Ржевских и их окрестностей конца XIX — начала XX века в фамильном архиве» (Наталия Вревская, сотрудник отдела редкой книги Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург); «Каменные покои» и «деревянный на каменном фундаменте дом»: о возможных аналогах для восстановления усадебных построек Пушкинского заповедника» (Елена Ступина, ведущий научный сотрудник музейных фондов «Михайловского», Пушкинские Горы); многие другие. Статьи и заметки, подготовленные по итогам выступлений на конференции «Музей. Реставратор. Реставрация», планируются к публикации в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», особо отметили в музее.

В «Михайловском» также добавили, что участники чтений, равно как и все жители и гости Святогорья, завтра, 19 июля, в годовщину ухода Саввы Ямщикова, смогут принять участие в общей молитве по «реставратору всея Руси»: заупокойная служба у могилы Саввы Ямщикова на городище Воронич начнётся в 11:00.