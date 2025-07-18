Вакцину для профилактики бешенства закупят в Псковской области
Партию вакцины для профилактики бешенства закупают в Псковской области, следует из данных на сайте государственных закупок.
Всего закупят более 4,2 тысячи доз вакцины на сумму более 1,6 миллиона рублей.
Вакцину отправят в Псковскую областную клиническую больницу, Псковскую детскую областную клиническую больницу, Псковскую городскую больницу, а также в Невельскую, Псковскую, Островскую и Порховскую межрайонные больницы.
Ранее карантин по бешенству ввели в Бежаницком округе. Напомним также, что почти 50 человек покусали дикие животные в Псковской области за год.