Стационар Пушкиногорской больницы капитально отремонтируют

16:47, 18 июля 2025, ПАИ

Капитальный ремонт проведут в стационаре филиала «Пушкиногорский» Островской межрайонной больницы. Данные размещены на сайте государственных закупок.

Подрядчик должен будет провести устройство потолков и полов, выполнить внутреннюю отделку, а также проложить внутренние трубопроводы канализации.

Согласно контракту, завершить все работы необходимо до 30 сентября 2025 года. На эти цели из областного бюджета выделили более четырёх миллионов рублей.

Работы проводят в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках этой же программы будет также проведён капремонт поликлиники Дедовичской больницы.