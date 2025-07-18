Стационар Пушкиногорской больницы капитально отремонтируют
Капитальный ремонт проведут в стационаре филиала «Пушкиногорский» Островской межрайонной больницы. Данные размещены на сайте государственных закупок.
Подрядчик должен будет провести устройство потолков и полов, выполнить внутреннюю отделку, а также проложить внутренние трубопроводы канализации.
Согласно контракту, завершить все работы необходимо до 30 сентября 2025 года. На эти цели из областного бюджета выделили более четырёх миллионов рублей.
Работы проводят в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках этой же программы будет также проведён капремонт поликлиники Дедовичской больницы.
Великолукская академия физической культуры и спорта не может связаться с преподавателем