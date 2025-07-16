Спецэкскурсии для участников СВО и их семей проведут в июле в Пушкинском заповеднике

10:30, 16 июля 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках июльской всероссийской акции «Музейная неделя», инициированной Министерством культуры РФ, проведёт специальные экскурсии для участников СВО и членов их семей, сообщили ПАИ в информационной службе музея.

Это будут экскурсии по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Петровское», «Тригорское», по «Пушкинской деревне» и «Музею-мельнице в деревне Бугрово» и по выставкам, которые сейчас развёрнуты в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Это экспозиция «Первая встреча», где представлены новые поступления в фонды «Михайловского», выставки «Быть достойными Великой Победы» из фондов Пушкинского заповедника и «Вослед Пушкину» из фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург).

Помимо этого, участники СВО и члены их семей 19 и 20 июля смогут присоединиться к поэтической прогулке «Я помню чудное мгновенье» по парку мемориальной усадьбы «Михайловское». Эту арт-экскурсию в память о встрече Пушкина и Анны Керн, случившейся ровно двести лет назад, проведёт известный актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова Михаил Драгунов.

«Музейные недели в федеральных музеях страны проводят регулярно. Однако участники СВО и члены их семей всегда, а не только в рамках подобных акций, имеют право на бесплатное посещение всех объектов и программ Пушкинского заповедника», – уточнили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

В учреждении также напомнили, что бесплатные билеты на экскурсии, выставки и программы всегда можно получить в кассах музеев-усадеб и Научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи – любые документы, подтверждающие родство.