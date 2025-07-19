Солнечный антициклон будет доминировать на Северо-Западе

12:57, 19 июля 2025, ПАИ

Солнечный антициклон будет доминировать в атмосфере Северо-Запада России, сообщает центр «Фобос».

Однако в воскресенье на юг региона начнет влиять приближающийся атмосферный фронт, из-за чего могут появиться разрозненные массивы грозовых туч.

Днем на юге Северо-Запада будет преобладать температура от +23 до +28 градусов, в северных районах ожидается от +19 до +24 градусов.

Ранее сообщалось, что 20 июля в Псковской области пройдут грозы.