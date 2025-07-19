Научная конференция памяти Саввы Ямщикова завершила свою работу в «Михайловском»

15:39, 19 июля 2025, ПАИ

Кураторским показом выставки «Круг чтения обитателей Тригорского: Анна Николаевна Вульф» сегодня, 19 июля, завершили работу научной конференции «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти известного историка искусств, реставратора и публициста Саввы Ямщикова в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Об этой выставке и шире, о проекте, в рамках которого она подготовлена, участникам чтений рассказала его автор, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского Заповедника Елена Ступина. «Основная задача проекта - максимально полно подготовить материалы для планируемой реэкспозиции разделов «Библиотека» и «Читальня» в дома-музее Осиповых и Вульфов, расширить научную базу, выявить соответствующие лакуны в комплектовании музейного собрания и, по возможности, их заполнить», - подчеркнула Елена Ступина и напомнила, что в нынешнем году запланирована ещё одна выставка из «Круга чтения обитателей Тригорского».

Её главным героем станет Александр Максимович Вындомский - второй хозяин и главный устроитель усадьбы. Она также анонсировала «центральных персон проекта» в следующем, 2026 году: это Алексей и Евпраксия Вульфы.

Также в Пушкинском заповеднике сообщили, что в рамках чтений памяти Саввы Ямщикова прозвучало восемь докладов и сообщений, объединённых темой истории, теории и практики реставрации музейных предметов и исторических архитектурных объектов, а также формирования и хранения фондовых коллекций.

«Главный итог чтений, - резюмировала работу двух дней конференции главный хранитель музейных предметов Пушкинского заповедника Дарья Плотникова, - это введение в научный оборот новых сведений о предметах, имеющих историко-культурную ценность. Часть из этих предметов уже включена в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, часть бережно хранится в домашних архивах и собраниях».

Хранитель также подчеркнула, что статьи и заметки, подготовленные по итогам выступлений на чтениях «Музей. Реставратор. Реставрация», планируются к публикации в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».