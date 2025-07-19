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Общество

Малину начали собирать в лесах Псковской области

Дикую малину начали собирать в лесах Псковской области. Фото размещены в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

  • Малину начали собирать в лесах Псковской области
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Малину начали собирать в лесах Псковской области
    Фото: Юлия Алексеева-Романова

«Сегодня разведка по лесной малинке», - поделилась Юлия Алексеева-Романова.

Ранее в Стругокрасненском районе ей также удалось собрать ягодное ассорти из земляники и черники.

  • Сбор земляники и черники в Гдовском районе
    Фото: Анна Пшеницына
  • Сбор земляники и черники в Гдовском районе
    Фото: Анна Пшеницына

Ягодными корзинами поделилась и Анна Пшеницына. «Вот такой яркий и разнообразный денёк сегодня выдался. Гдовка», - рассказала она.

А жительница Печорского района собрала в Лавровской волости морошкой. «Морошка уже спелая с соком. Очень много воды на болоте!» - прокомментировала она.

  • Морошку собирают в Печорском районе
    Фото: Наталия Чеплакова
  • Морошку собирают в Печорском районе
    Фото: Наталия Чеплакова

Ранее сообщалось, что царскую ягоду, чернику и землянику начали собирать в лесах Псковской области. А некоторые даже смогли найти и первую клюкву.

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