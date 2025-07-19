Малину начали собирать в лесах Псковской области
Дикую малину начали собирать в лесах Псковской области. Фото размещены в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня разведка по лесной малинке», - поделилась Юлия Алексеева-Романова.
Ранее в Стругокрасненском районе ей также удалось собрать ягодное ассорти из земляники и черники.
Ягодными корзинами поделилась и Анна Пшеницына. «Вот такой яркий и разнообразный денёк сегодня выдался. Гдовка», - рассказала она.
А жительница Печорского района собрала в Лавровской волости морошкой. «Морошка уже спелая с соком. Очень много воды на болоте!» - прокомментировала она.
Ранее сообщалось, что царскую ягоду, чернику и землянику начали собирать в лесах Псковской области. А некоторые даже смогли найти и первую клюкву.