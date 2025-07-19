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Общество

В Себеже прошли показательные выступления барабанщиц

Показательные выступления барабанщиц прозвучали в честь празднования Дня Себежского края и 81-й годовщины освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 19 июля. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Выступление прошло на центральной площади. Участие приняли школьницы не только из Себежского района, но и из Великих Лук и Опочки.

Празднование включало в себя торжественно-траурные митинги, литии по погибшим, спортивные соревнования, выставки, концерты, награждения.

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