В Себеже прошли показательные выступления барабанщиц
Показательные выступления барабанщиц прозвучали в честь празднования Дня Себежского края и 81-й годовщины освобождения Себежского района от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 19 июля. Об этом пишет районная газета «Призыв».
Выступление прошло на центральной площади. Участие приняли школьницы не только из Себежского района, но и из Великих Лук и Опочки.
Празднование включало в себя торжественно-траурные митинги, литии по погибшим, спортивные соревнования, выставки, концерты, награждения.
В Себежском районе отметили 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков