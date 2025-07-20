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Общество

День металлурга отмечают в России сегодня

День металлурга отмечают в России сегодня, 20 июля. Праздник отмечают ежегодно в третье воскресенье июля, пишет calend.ru.

В этот день его празднуют представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с чёрной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необходимый компонент для производства металла.

День металлурга был учреждён 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад и заслуги отечественной металлургии в годы Великой Отечественной войны, а также в период восстановления экономики страны в послевоенные годы.

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