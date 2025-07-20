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Общество

Воду отключат на нескольких улицах в Великих Луках в связи с ремонтом водопровода

«Водоканал» в Великих Луках предупредил о временном отключении некоторых абонентов от водоснабжения 21 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото: ПАИ

Воду отключат с 09:00 до окончания работ в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе по адресу набережная Л. Шмидта, 9.

Водоснабжение отключат в домах № 3, 9, 10 11, 12, 8 на набережной Л. Шмидта. И в домах № 19, 19а (детский сад № 5) на улице Некрасова.

Ранее сообщалось, что более 400 домов в Великих Луках временно останутся без воды из-за аварийных ремонтных работ на водопроводе на улице Глушанкова (подстанция).

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