26 маскировочных сетей сплели пушкиногорцы

10:50, 20 июля 2025, ПАИ

Жители Пушкиногорья продолжают сбор гуманитарной помощи и плетут маскировочные сети для поддержки бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Очередной груз был отправлен бойцам в одну из воинских частей – это 26 маскировочных сетей, изготовленных пушкиногорцами, а также пиломатериал, предоставленный предпринимателем.

Ранее сообщалось, что гдовичи продолжают сбор вещей для отправки на передовую.