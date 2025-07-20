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Общество

26 маскировочных сетей сплели пушкиногорцы

Жители Пушкиногорья продолжают сбор гуманитарной помощи и плетут маскировочные сети для поддержки бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Фото: администрация Пушкиногорского района

Очередной груз был отправлен бойцам в одну из воинских частей – это 26 маскировочных сетей, изготовленных пушкиногорцами, а также пиломатериал, предоставленный предпринимателем.

Ранее сообщалось, что гдовичи продолжают сбор вещей для отправки на передовую.

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